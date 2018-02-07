Внешнеторговый оборот России в 2017 году составил 587,6 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем — декабрем 2016-го на 24,7%. Такие данные таможенной статистики приводятся в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 130,6 млрд долларов. Это на 26,5 млрд долларов больше, чем в 2016 году.

Российский экспорт в январе — декабре 2017 года составил 359,1 млрд долларов (плюс 24,8% в годовом выражении).

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья вырос с 62,1% до 63,2%, доля металлов и изделий из них — с 9,8% до 10,2%. Доля экспорта машин и оборудования снизилась с 7,3% до 6,4%, продукции химической промышленности — с 6% до 5,4%, продовольственных товаров и сырья для них — с 5,2% до 5,1%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — с 3,3% до 3,2%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров повысилась с 32,4% до 33,2%, машин и оборудования — с 17,1% до 17,3%, металлов и изделий из них — с 11,7% до 12,2%. Удельный вес продукции химической промышленности уменьшился с 15,4% до 14,9%, продовольственных товаров и сырья для их производства — с 11,1% до 10,1%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — с 4,4% до 4,3%.

Российский импорт увеличился на 24,5% в годовом выражении и по итогам 2017-го составил 228,5 млрд долларов.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машин и оборудования выросла с 50,1% до 51,8%, металлов и изделий из них — с 5,4% до 5,7%. Удельный вес продукции химической промышленности уменьшился с 19,1% до 18,3%, продовольственных товаров и сырья для их производства — с 12,6% до 11,5%. Удельный вес текстильных изделий и обуви остался на уровне 5,8%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ доля металлов и изделий из них выросла с 13,8% до 16,9%, топливно-энергетических товаров — с 3,8% до 4,6%. Удельный вес продовольствия сократился с 23,6% до 22,5%, машин и оборудования — с 23% до 22%, продукции химической промышленности — с 14,2% до 13,5%, текстильных изделий и обуви — с 7,8% до 7,1%.

Что касается товарооборота с отдельными странами-партнерами, то с Китаем, который является крупнейшим торговыми партнером России среди стран дальнего зарубежья (87 млрд долларов), он вырос на 31,5% в годовом выражении, с Германией — на 22,8%, с Нидерландами — на 22,4%, с Италией — на 20,8%, с США — на 16,2%, с Турцией — на 37,2%, с Южной Кореей — на 27,5%, с Японией — на 13,9%, с Польшей — на 25,9%, с Францией — на 16,5%.



Статистика ФТС также демонстрирует увеличение экспорта товаров из РФ во все страны СНГ, кроме Молдавии и Туркмении, в торговле с которыми отмечена обратная тенденция. Кроме того, Россия в 2017 году увеличила импорт почти из всех стран указанного региона, при этом зафиксировано сокращение импорта из Туркмении (значительное) и Таджикистана. Крупнейшие торговые партнеры России среди стран СНГ — Белоруссия, Казахстан и Украина.