Платежная система Visa опровергла информацию о повышении комиссии за покупку криптовалют по своим картам. Как сообщили RNS в компании, комиссию устанавливает банк, проводящий трансакцию, политика самой платежной системы в отношении операций по покупке криптовалют не изменилась.

«Компания Visa разрешает использование дебетовых , кредитных и предоплаченных карт Visa для покупки криптовалют при условии, что такие трансакции соответствуют действующему законодательству страны как продавца криптовалюты, так и ее покупателя. При этом банки-эмитенты принимают решение об авторизации таких трансакций и устанавливают размер комиссии для держателя карты, если такая комиссия предусмотрена. Банки-эквайеры и торгово-сервисные предприятия несут ответственность за то, чтобы при формировании трансакций по картам Visa каждая трансакция получала корректный код в рамках платежной системы Visa, благодаря чему банки-эмитенты могут полагаться на точность и последовательность полученных трансакционных данных при принятии решений об одобрении или отклонении авторизационных запросов», — сказал представитель Visa.

По его словам, политика компании Visa относительно правил формирования трансакций не изменилась.

Ранее издание Techcrunch со ссылкой на письмо криптовалютной торговой площадки Coinbase сообщило, что платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют, в том числе биткоина, по кредитным картам к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных трансакций с 4% до 9%.