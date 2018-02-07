Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении клиентского менеджера дополнительного офиса одного из банков Яны Григалашвили. Она признана виновной по части 4 статьи 159 и части 1 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве и покушении на мошенничество, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в период с 11 сентября 2012 года по 11 февраля 2013 года Григалашвили, используя свое служебное положение, незаконно подавала от своего имени, от имени родственников, а также от вымышленных лиц заявления на оформление банковских карт, после чего забирала карты.

Затем, используя возможности автоматизированной системы обслуживания клиентов через сеть «Интернет», а также банкоматы, терминалы и операционные кассы банка, она систематически осуществляла расходные операции по своему усмотрению в пределах лимита овердрафта карт.

Своими действиями Григалашвили причинила банку ущерб в особо крупном размере — 8,693 млн рублей, указывают правоохранители.

Аналогичным образом Григалашвили планировала похитить еще 600 тыс. рублей, однако не довела действия до конца, поскольку узнала, что управлению безопасности банка стало известно о совершенных ею хищениях.

Суд дал Григалашвили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.



Иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.