В Новосибирске должник, не выплативший потребительский кредит, пытался спрятаться в мешке из-под картошки. История, участниками которой стали сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, опубликована на сайте ФССП.

В отделе судебных приставов по Первомайскому району УФССП России по Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина П. 1989 года рождения. Мужчина задолжал за взятый потребительский кредит порядка 200 тыс. рублей и не платил по счетам.

Отправившись в квартиру должника, где тот проживал вместе с родителями, судебные приставы узнали от матери неплательщика, что сына нет дома. Женщина предложила сотрудникам ФССП проверить это самостоятельно и впустила их в квартиру.

«Первым, что привлекло внимание судебных приставов, оказался стойкий аромат мужской туалетной воды, — рассказывают в новосибирском УФССП. — На кухне запах усилился, но ничего примечательного, на первый взгляд, там не оказалось, кроме стоящего возле батареи мешка с картофелем. Должностные лица уже собирались покинуть помещение, как вдруг мешок принялся чихать. Мама неплательщика тут же принялась оправдываться: дескать, это домашний любимец за плитой фыркает. Но судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели. Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался должник».

В сообщении подчеркивается, что приставов удивил внешний вид мужчины. Тот «явно собирался на какой-то светский раут: на нем был костюм-тройка, припорошенный пылью».



Оказалось, что мужчина забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох. В итоге судебные приставы описали имущество неплательщика. «Если мужчина не захочет, чтобы оно было реализовано, ему придется полностью оплатить задолженность», — заканчивают свою историю сотрудники ФССП.