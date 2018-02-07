Претензии Счетной палаты (СП) к Минэкономразвития (МЭР) относятся к периоду работы Алексея Улюкаева на посту главы ведомства, сообщили в пресс-службе МЭР.

Напомним, в ходе выступления на «правительственном часе» аудитор СП Вера Чистова отметила, что федеральные министры обязаны обращать внимание на замечания СП , которые были зафиксированы в ее документах, однако в выступлении главы МЭР Максима Орешкина на «правительственном часе» эти замечания не были учтены. «В связи с этим начну с того, что в настоящее время в зоне ответственности лично министра находятся четыре представления Счетной палаты», — сказала Чистова.

«Высказанные на заседании Государственной думы замечания Счетной палаты относительно предоставления поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью с одним учредителем относятся к деятельности министерства в 2016 году. С приходом в декабре 2016 года на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина программа поддержки малого и среднего бизнеса была переформатирована. С учетом замечаний Счетной палаты Минэкономразвития практически полностью отказалось от предоставления бизнесу «прямых» субсидий. Министерство сфокусировалось на развитии организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также на предоставлении возвратных мер поддержки», — отметили в ведомстве.

По данным МЭР, Счетная палата не представила в министерство подробное заключение об экспертно-аналитических мероприятиях в 2016 году, в ходе которых сделаны озвученные на заседании Госдумы выводы. «Так, например, в части предоставления поддержки компаниям с одним учредителям в направленном в министерство заключении Счетной палаты не были названы ни конкретные компании, ни регионы... Что касается замечаний относительно регистрации компаний непосредственно перед получением поддержки, то гранты для начинающих предпринимателей выдаются компаниям, которые были зарегистрированы не позднее, чем за год до момента получения поддержки. Это одно из базовых условий», — заключили в МЭР.