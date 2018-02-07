Депутат обратилась в Генпрокуратуру, ЦБ и Роспотребнадзор с просьбой оценить законность работы российских сайтов по добыче криптовалюты.
Госдума должна ускорить работу над правовым регулированием обращения криптовалют, предусмотрев полноценный инструментарий защиты граждан от кибермошенников, заявила зампред комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Ранее депутат обратилась в Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор с просьбой оценить законность работы российских сайтов по добыче криптовалюты.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата, Центробанк на данный запрос ответил, что «полномочия по блокировке подобных сайтов у него отсутствуют, так же как и законодательные ограничения в отношении обращения криптовалюты на территории РФ». «Роспотребнадзор высказался примерно в таком же ключе: до внесения в российское законодательство специальных норм он бессилен что-либо предпринять для защиты граждан от криптомошенничества, хотя заинтересован в этом и готов активно участвовать в выработке регулирования данной сферы», — сообщили в пресс-службе Костенко, указав при этом, что ответ от Генпрокуратуры пока не поступил.
«Высказанная Банком России и Роспотребнадзором позиция об отсутствии правовых оснований для блокировки сайтов по продаже криптовалюты уже подтверждает целесообразность скорейшего принятия законопроекта, регулирующего порядок обращения криптовалюты, и определения ее правового статуса», — заявила Костенко агентству.
Как отметила парламентарий, при этом регулятор не должен оставаться в стороне и приступать к решению проблемы только тогда, когда граждане оказались жертвами недобросовестных практик с признаками финансовых пирамид.
«Действующая нормативная база достаточна для выявления подобных схем введения в заблуждение потребителей финансовых услуг, надзорные органы должны своевременно отреагировать на подобные нарушения и во избежание массового обмана граждан привлечь к ответственности сомнительные компании, предлагающие вложиться в криптовалюту», — пояснила она.
Также законопроект о цифровых активах должен распространяться не только на инвесторов и предпринимателей, но и на простых граждан, которые на сегодня являются основными пользователями криптовалюты, считает политик.
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