Госдума должна ускорить работу над правовым регулированием обращения криптовалют, предусмотрев полноценный инструментарий защиты граждан от кибермошенников, заявила зампред комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.



Ранее депутат обратилась в Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор с просьбой оценить законность работы российских сайтов по добыче криптовалюты.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата, Центробанк на данный запрос ответил, что «полномочия по блокировке подобных сайтов у него отсутствуют, так же как и законодательные ограничения в отношении обращения криптовалюты на территории РФ». «Роспотребнадзор высказался примерно в таком же ключе: до внесения в российское законодательство специальных норм он бессилен что-либо предпринять для защиты граждан от криптомошенничества, хотя заинтересован в этом и готов активно участвовать в выработке регулирования данной сферы», — сообщили в пресс-службе Костенко, указав при этом, что ответ от Генпрокуратуры пока не поступил.

«Высказанная Банком России и Роспотребнадзором позиция об отсутствии правовых оснований для блокировки сайтов по продаже криптовалюты уже подтверждает целесообразность скорейшего принятия законопроекта, регулирующего порядок обращения криптовалюты, и определения ее правового статуса», — заявила Костенко агентству.

Как отметила парламентарий, при этом регулятор не должен оставаться в стороне и приступать к решению проблемы только тогда, когда граждане оказались жертвами недобросовестных практик с признаками финансовых пирамид.

«Действующая нормативная база достаточна для выявления подобных схем введения в заблуждение потребителей финансовых услуг, надзорные органы должны своевременно отреагировать на подобные нарушения и во избежание массового обмана граждан привлечь к ответственности сомнительные компании, предлагающие вложиться в криптовалюту», — пояснила она.

Также законопроект о цифровых активах должен распространяться не только на инвесторов и предпринимателей, но и на простых граждан, которые на сегодня являются основными пользователями криптовалюты, считает политик.