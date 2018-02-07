Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало пересмотренные руководящие принципы для новых виртуальных банков в стране. Ведомство планирует собрать комментарии до середины марта и опубликовать итоговый вариант в мае. В рамках пакета инициатив по реализации новой эры «умного банкинга» управление намерено содействовать созданию необанков в Гонконге.

Предполагается, что к таким банкам должны будут применяться аналогичные наборы правил и принципов по надзору и основные требования, которые применяются к обычным банкам. Некоторые из требований необходимо будет адаптировать в соответствии с бизнес-моделями виртуальных банков.

Поскольку они будут в основном заниматься розничным бизнесом, они должны будут зарегистрировать банк на местном уровне. Хотя предусматривается, что все услуги будут предоставляться онлайн, виртуальные банки должны будут иметь как минимум один офис, который, в частности, сможет принимать жалобы клиентов. Как и обычные банки, виртуальные банки должны будут иметь не менее 300 млн гонконгских долларов (38 млн долларов США) капитала.

Необанки не должны устанавливать минимальных требований к балансу счета клиента. Они также должны будут представить план закрытия бизнеса на случай проблем. Кроме того, виртуальные банки должны будут присоединиться к системе защиты депозитов, предусматривающей компенсации для вкладчиков в размере до 500 тыс. гонконгских долларов.



Виртуальные банки должны «играть активную роль в содействии финансовой интеграции», способствовать развитию финтеха и инноваций в Гонконге, а также предлагать новый вид обслуживания клиентов, считает HKMA. Согласно местным СМИ, десять местных и зарубежных компаний уже проявили интерес к открытию необанка в Гонконге. Ожидается, что первые лицензии будут выданы к концу 2018 года.