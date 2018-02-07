Управление МВД по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту кражи денег из тюменского Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР), сообщила в среду ТАСС начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

«Поступило в адрес тюменской полиции заявление с сообщением о хищениях из кредитно-финансового учреждения. По факту кражи следственным управлением УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к противоправным деяниям», — сказала она.

Украденную сумму в ведомстве не озвучили, но уточнили, что она достаточно крупная.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у СБРР. По данным отчетности на 1 января, СБРР занимал 322 место в банковской системе РФ, сообщает регулятор. Отмечается, что резкое ухудшение финансового положения банка связано с осуществлением в конце января крупных сделок с ценными бумагами с целью замены ликвидных активов заведомо безнадежными, а также с пропажей из кассы крупной суммы.

В соответствии с приказом ЦБ РФ в тюменском банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.