Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предлагает обеспечить проверку банками данных о подозрительных банковских операциях на сумму до 5 млн рублей без приостановки операции и блокировки счета. Об этом говорится в презентации бизнес-омбудсмена к совещанию по реабилитации клиентов кредитных организаций, сообщает ТАСС .

Проверка операции на сумму до 5 млн рублей без приостановки операций по счету может проводиться до трех раз в течение года, в рамках взаимодействия с ФНС России, предлагает бизнес-омбудсмен.

«Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности», — говорится в предложениях уполномоченного.

Сейчас, согласно методическим рекомендациям ЦБ, банки могут отказывать в проведении операций, имеющих признаки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ ФТ). Если впоследствии эти риски не подтвердились, банк должен сообщить об этом в Росфинмониторинг для исключения клиента из списка клиентов с высокой степенью риска ОД/ФТ.

От приостановки операций страдают, в частности, малые и средние предприятия, следует из презентации уполномоченного: обслуживание клиентов с малыми остатками на счетах нерентабельно для банков, а риски комплаенса у таких клиентов высоки, что увеличивает издержки банков.

В результате в 2017 году было приостановлено более 500 тыс. операций по счетам, и не все клиенты были включены в «черный список», отмечают в службе бизнес-омбудсмена. При этом время приостановки операций, которое добросовестное малое предприятие тратит на реабилитацию, может быть критичным для бизнеса, отмечают там. При этом зачастую банки дублируют функции при проверке контрагентов и операций с Федеральной налоговой службой, не имея при этом доступа к соответствующей информации, отмечается в презентации уполномоченного.