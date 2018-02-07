Московский Кредитный Банк (МКБ) закрыл книгу заявок на долларовые евробонды номинальным объемом 500 млн долларов. Спрос составил 1,1 млрд долларов, следует из сообщения для инвесторов (есть в распоряжении RNS ).

МКБ размещает долларовые евробонды на 500 млн долларов под 5,5% годовых для рефинансирования ранее выпущенных бумаг. Их номинальный объем также составляет 500 млн долларов, но ставка купона — 7,7% годовых.

Новые бонды размещаются на 5 лет — до 14 февраля 2023 года.

Организаторами размещения выступают CS, J.P. Morgan, SG CIB (B&D). Соорганизаторами — БК «Регион, ING, Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital) и UniCredit.