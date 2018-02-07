Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами банка «Возрождение» братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком, сказали Reuters два источника, знакомых с ходом переговоров.

Сделка может быть безденежной — банк будет передан в счет обязательств нынешних собственников перед структурами Керимова, сказали оба источника. По их словам, Керимов в ближайшее время собирался встретиться с представителями Центробанка, чтобы получить одобрение сделки.

Представители Керимова и Возрождения не ответили на запросы Reuters. ЦБ отказался от комментариев.

Дмитрий Ананьев отказался от комментариев, Алексей Ананьев переадресовал вопросы к своему брату.

Керимов занимает 21-ю строчку российского рейтинга Forbes с состоянием в 6,3 млрд долларов. Его семья контролирует золотодобывающую компанию «Полюс».