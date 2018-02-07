Бывший директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Наталия Германова переходит в ВТБ. Германова, которая с 2016 года была советником президента госбанка Германа Грефа, может войти в правление ВТБ, пишут «Ведомости».



ВТБ 6 февраля опубликовал повестку заседания наблюдательного совета, которое должно состояться 7 февраля. Среди вопросов — избрание двух членов правления, включая первого зампреда.

Кандидатуру Германовой предстоит утвердить ЦБ.



Наталия Германова работала в Unilever с 1998 по 2003 год, после чего перешла в «САН ИнБев» (российская структура AB InBev), где проработала до 2008 года, указывает еженедельник «Профиль». С 2008 года Германова занимала должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. В марте 2016 года она была назначена вице-президентом, советником президента и председателя правления банка Германа Грефа.



Как отмечает издание, связаться с Германовой во вторник вечером не удалось, а ВТБ не комментирует кадровые решения до их официального объявления.

О том, что в ВТБ грядут кадровые перестановки, президент госбанка Андрей Костин объявил в январе. До конца февраля госбанк обновит команду, заявил он в интервью Reuters. Тогда же он уточнил, что банк может покинуть зампред правления Михаил Сухов, а другой зампред — курирующий финансовый блок Герберт Моос — «сменит направление», но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией.

Костин говорил, что новые члены команды уже найдены: один зампред придет извне, другой будет из числа нынешних сотрудников. Их имена он тогда не назвал. Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником.