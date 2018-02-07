Регулятор оказывает поддержку всем кредитным организациям, которые, стремясь выполнить его требования, применяют новые технологии. Об этом в ходе брифинга сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«RegTech — это новый термин, который возник в эпоху развития финтеха. Он предполагает использование новых технологий участниками финрынка для максимально эффективного исполнения требований регулятора. Это означает, что мы приветствуем и будем оказывать всяческую поддержку как регулятор всем кредитным организациям, которые хотели бы применять новые технологии в своих организациях... Мы создали у себя рабочую группу по RegTech, которая будет давать рекомендации участникам рынка. И здесь мы будем определять те правила и те подходы, которые помогут им повысить свою собственную эффективность», — сказала Скоробогатова.

Она назвала примеры областей применения инструментов RegTech. Это идентификация клиентов, выявление подозрительной активности и предотвращение мошенничества, автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности, комплаенс-контроль.

«В рамках данного направления будет проведен анализ перспективных сфер применения RegTech, будет осуществляться подготовка обзоров, рекомендаций и требований по использованию соответствующих решений участниками финансового рынка, а также специализированными компаниями», — отметила она.