Прибыль и использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска позволили увеличить достаточность общего капитала на 0,7 п. п., из которых 0,5 п. п. обеспечил переход на ПВР.
Сбербанк получил по итогам января 2018 года 65,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом банк сообщил в среду, 7 января, раскрыв неконсолидированные финансовые результаты за месяц по РСБУ. Показатели рассчитаны по внутренней методике Сбербанка, уточняется в релизе.
Чистый процентный доход банка увеличился относительно января прошлого года на 7,4% и составил 102,8 млрд рублей вследствие увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход увеличился на 20,3% до 26,4 млрд. Основной прирост обеспечили операции с банковскими картами (плюс 35,9%), расчетные операции (плюс 23,1%) и комиссии от реализации страховых продуктов (плюс 31%).
Операционные расходы увеличились на 24,5% к январю 2017 года, что связано с продолжающимся выравниванием начисления расходов для снижения сезонных колебаний в течение года. Нормализация динамики ожидается по итогам I квартала 2018 года. Отношение расходов к доходам за январь составило 27,6%.
Расходы на совокупные резервы в январе составили 13,2 млрд рублей, что на треть меньше, чем за январь 2017 года. На объем расходов в отчетном месяце заметное влияние оказала переоценка резервов в результате укрепления рубля. Созданные на 1 февраля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2018 года составила 81,5 млрд рублей (плюс 7,4% в годовом выражении). Чистая прибыль, достигшая 65,3 млрд рублей, оказалась на 12,8% выше показателя января 2017 года, свидетельствуют данные отчетности.
Активы банка в январе сократились на 1,5% в основном в результате переоценки валюты и составили 23 трлн рублей. Также в банке отмечают сокращение объема наличных денежных средств и средств в Банке России после окончания новогодних праздников в рамках управления ликвидностью.
В январе корпоративным клиентам было выдано 840 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за январь 2017 года. В реальном выражении кредитный портфель увеличился на 0,1%, а в номинальном выражении — сократился на 0,4% до 11,9 трлн рублей за счет переоценки валютных кредитов.
Частным клиентам в январе предоставлено порядка 195 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за январь 2017 года, и является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Портфель за месяц увеличился на 1,2% и составил около 5 трлн рублей.
Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов повысилась за месяц на 0,1 п. п. до 2,5%. Средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка — 8,4% на 1 января 2018 года.
Портфель ценных бумаг в январе увеличился на 0,6% до 2,54 трлн рублей.
Объем средств корпоративных клиентов вырос на 0,3% до 5,66 трлн рублей, или на 1,1% в реальном выражении. Объем средств физических лиц сократился на 381 млрд рублей, или на 3,1%, до 11,7 трлн за счет переоценки и сезонного оттока средств со счетов банковских карт в период новогодних праздников.
Величина базового и основного капитала Сбербанка совпадает в силу отсутствия источников добавочного капитала. В январе базовый и основной капитал выросли на 49 млрд рублей и, по оперативным данным на 1 февраля 2018 года, составили 2,691 трлн. Общий капитал вырос за месяц на 26 млрд до 3,721 трлн рублей.
Активы, взвешенные с учетом риска, сократились почти на 1 трлн до 23,7 трлн рублей.
Помимо полученной Сбербанком прибыли на динамику достаточности капитала в январе оказали влияние такие факторы, как окончательный переход на «Базель III» в части отражения вычетов из капитала по вложениям в дочерние компании (плюс 0,1 п. п. к достаточности общего капитала); начало использования Сбербанком подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в соответствии с полученным разрешением Банка России (рост достаточности общего капитала от применения ПВР в момент перехода составил порядка плюс 0,5 п. п.); уменьшение признаваемой в капитале величины субординированного долга, привлеченного от Банка России (минус 100 млрд рублей, или минус 0,3 п. п. к достаточности общего капитала).
В итоге значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 февраля 2018 года составило 11,4% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 15,7% (регулятивный минимум — 8%).
«В январе банк показал рентабельность капитала на уровне 22,6%. Заработанная прибыль и использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска позволили увеличить достаточность общего капитала на 0,7 процентного пункта, из которых 0,5 процентного пункта обеспечил переход на ПВР», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.
Нет комментариев