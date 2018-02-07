Сбербанк получил по итогам января 2018 года 65,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом банк сообщил в среду, 7 января, раскрыв неконсолидированные финансовые результаты за месяц по РСБУ. Показатели рассчитаны по внутренней методике Сбербанка, уточняется в релизе.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января прошлого года на 7,4% и составил 102,8 млрд рублей вследствие увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход увеличился на 20,3% до 26,4 млрд. Основной прирост обеспечили операции с банковскими картами (плюс 35,9%), расчетные операции (плюс 23,1%) и комиссии от реализации страховых продуктов (плюс 31%).

Операционные расходы увеличились на 24,5% к январю 2017 года, что связано с продолжающимся выравниванием начисления расходов для снижения сезонных колебаний в течение года. Нормализация динамики ожидается по итогам I квартала 2018 года. Отношение расходов к доходам за январь составило 27,6%.

Расходы на совокупные резервы в январе составили 13,2 млрд рублей, что на треть меньше, чем за январь 2017 года. На объем расходов в отчетном месяце заметное влияние оказала переоценка резервов в результате укрепления рубля. Созданные на 1 февраля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2018 года составила 81,5 млрд рублей (плюс 7,4% в годовом выражении). Чистая прибыль, достигшая 65,3 млрд рублей, оказалась на 12,8% выше показателя января 2017 года, свидетельствуют данные отчетности.

Активы банка в январе сократились на 1,5% в основном в результате переоценки валюты и составили 23 трлн рублей. Также в банке отмечают сокращение объема наличных денежных средств и средств в Банке России после окончания новогодних праздников в рамках управления ликвидностью.

В январе корпоративным клиентам было выдано 840 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за январь 2017 года. В реальном выражении кредитный портфель увеличился на 0,1%, а в номинальном выражении — сократился на 0,4% до 11,9 трлн рублей за счет переоценки валютных кредитов.

Частным клиентам в январе предоставлено порядка 195 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за январь 2017 года, и является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Портфель за месяц увеличился на 1,2% и составил около 5 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов повысилась за месяц на 0,1 п. п. до 2,5%. Средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка — 8,4% на 1 января 2018 года.

Портфель ценных бумаг в январе увеличился на 0,6% до 2,54 трлн рублей.

Объем средств корпоративных клиентов вырос на 0,3% до 5,66 трлн рублей, или на 1,1% в реальном выражении. Объем средств физических лиц сократился на 381 млрд рублей, или на 3,1%, до 11,7 трлн за счет переоценки и сезонного оттока средств со счетов банковских карт в период новогодних праздников.

Величина базового и основного капитала Сбербанка совпадает в силу отсутствия источников добавочного капитала. В январе базовый и основной капитал выросли на 49 млрд рублей и, по оперативным данным на 1 февраля 2018 года, составили 2,691 трлн. Общий капитал вырос за месяц на 26 млрд до 3,721 трлн рублей.

Активы, взвешенные с учетом риска, сократились почти на 1 трлн до 23,7 трлн рублей.

Помимо полученной Сбербанком прибыли на динамику достаточности капитала в январе оказали влияние такие факторы, как окончательный переход на «Базель III» в части отражения вычетов из капитала по вложениям в дочерние компании (плюс 0,1 п. п. к достаточности общего капитала); начало использования Сбербанком подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в соответствии с полученным разрешением Банка России (рост достаточности общего капитала от применения ПВР в момент перехода составил порядка плюс 0,5 п. п.); уменьшение признаваемой в капитале величины субординированного долга, привлеченного от Банка России (минус 100 млрд рублей, или минус 0,3 п. п. к достаточности общего капитала).

В итоге значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 февраля 2018 года составило 11,4% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 15,7% (регулятивный минимум — 8%).



«В январе банк показал рентабельность капитала на уровне 22,6%. Заработанная прибыль и использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска позволили увеличить достаточность общего капитала на 0,7 процентного пункта, из которых 0,5 процентного пункта обеспечил переход на ПВР», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

