Российская генпрокуратура ждет от властей Монако запроса об экстрадиции бывшего президента Инвесторгбанка Владимира Гудкова, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает РБК.

Как уточнил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, запрос об экстрадиции был направлен по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб княжества Монако 21 ноября 2017 года. «На сегодняшний день ответ не получен», — сообщил Куренной.

Гудков, являвшийся одним из акционеров Инвесторгбанка, о санации которого ЦБ объявил в сентябре 2015 года, обвиняется в организации хищения не менее 500 млн рублей. В августе прошлого года банкир, который к тому времени перебрался в Монако, был заочно арестован Тверским райсудом столицы и объявлен в международный розыск.

Помимо организации хищения на сумму не менее 500 млн рублей банкира подозревают в заключении вместе с подельниками кредитных договоров с юрлицами, «которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности».

О задержании банкира правоохранительными органами Монако стало известно в середине января.