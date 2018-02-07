Использование сквозного идентификатора клиента позволит повысить доступность финансовых услуг за счет механизма идентификации, а также обеспечить более высокий уровень защиты персональных данных в цифровом пространстве. Об этом говорится в материалах ЦБ, посвященных основным направлениям деятельности регулятора в сфере финансовых технологий на период 2018—2020 годов.



ЦБ планирует разработать предложения по созданию и использованию сквозного идентификатора клиента совместно с Минкомсвязью и Минфином в IV квартале 2018 года.

«У нас с вами есть огромное количество «уникальных идентификаторов». Есть СНИЛС, есть номер свидетельства о рождении, есть номер пенсионного удостоверения. Мы оцифрованы по полной в разных системах и разных документах. При этом найти всю информацию о себе достаточно сложно. Мы хотим, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы между собой. Это будет технологическая связка», — объяснила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она отметила, что это будет не новый идентификатор, а будет технологическая связка между существующими идентификаторами.

Такой идентификатор может использоваться для различных источников данных, хранящихся в месте создания, что повышает скорость поиска необходимой информации.

Переход к использованию сквозного идентификатора предполагает анализ, выбор, создание соответствующего идентификатора, подготовку предложений по его использованию в государственных информационных системах, разработку технологии обмена данными между разными источниками данных и сервисами, а также создание системы сквозной идентификации клиента.