Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») и Объединенная лизинговая ассоциация подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2017 год. По предварительным данным, объем нового бизнеса за 2017 год достиг рекордных 1,1 трлн рублей (плюс 48% по сравнению с 2016 годом).

В IV квартале 2017 года рынок вырос на 385 млрд рублей, что составило 35% от объема нового бизнеса за весь прошлый год. Сумма новых лизинговых договоров по сравнению с 2016 годом выросла на 39% до 1,6 трлн рублей, а объем лизингового портфеля на 1 января 2018-го достиг 3,4 трлн.

На данный момент анкеты прислали более 110 лизинговых компаний. Лидером рынка по объему нового бизнеса в 2017 году стала Государственная Транспортная Лизинговая Компания, как и годом ранее. Второе место удерживает «Сбербанк Лизинг», активно нарастивший в прошлом году объем сделок в сегменте лизинга грузовых автомобилей. Третье место в рэнкинге занял «ВЭБ-лизинг», показав наибольшие темпы прироста нового бизнеса среди топ-10 компаний (225% за 2017 год).

Предварительный список топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса в 2017 году приводится в сообщении RAEX . Из него также следует, что топ-тройку по размеру портфеля составляют ГТЛК, «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг».



Полные итоги исследования будут опубликованы в марте-апреле 2018 года.