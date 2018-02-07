В Московском регионе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

«Оперативники УВД по Зеленоградскому административному округу совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве и сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району ГУ МВД России по Московской области при поддержке бойцов Росгвардии Москвы задержали подозреваемых в разбое, совершенном в отделении банка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как можно понять из сообщения, накануне в конце рабочего дня в кредитное учреждение вошел мужчина в камуфляжном костюме. Голову его прикрывал капюшон, лицо было скрыто под маской. Угрожая пистолетом находящимся в помещении людям, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону мониторов и потребовал передать ему крупную денежную сумму в валюте и российских рублях. «Однако мужчина не смог довести задуманное до конца и скрылся», — уточняют в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемых преступников и задержали их. В салоне автомобиля одного из фигурантов обнаружен пневматический пистолет, в квартире его подельника — три единицы оружия, патроны и камуфляжный костюм», — добавила Ирина Волк.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Название банка, на который было совершено нападение, в сообщении правоохранителей не фигурирует, но в размещенной на сайте МВД записи с камеры видеонаблюдения банковского отделения можно разглядеть стенд с надписью «Московский Кредитный Банк» и логотипом этой кредитной организации. Информация о том, что налет был совершен именно на МКБ, подтверждается сообщениями СМИ.

