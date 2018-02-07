Специалисты в области финансовых технологий, кибербезопасности и информационных технологий будут самыми востребованными на протяжении ближайших 15—20 лет. Такое мнение высказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с журналистами, посвященной основным направлениям деятельности Банка России в сфере финансовых технологий на 2018—2020 годы.

«Теперь выяснилось, что сейчас, к сожалению, недостаточно специалистов именно в технологиях, в кибербезопасности и в информационных технологиях. Ровно этот «профайл» и будет нужен в ближайшие не то что годы, но и десятилетия. Я думаю, что это будет самый основной профиль, который будет востребован в ближайшие 10—15—20 лет», — рассказала она журналистам.