Липецкий областной суд рассмотрел на открытом заседании уголовное дело по апелляционным жалобам в защиту осужденных Правобережным судом Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина по обвинению в хищении у «Росагролизинга» и Россельхозбанка более чем 1,6 млрд рублей и уменьшил им сроки отбывания наказания на один год каждому. Об этом накануне сообщило агентство бизнес-информации «Абирег» со ссылкой на данные областного суда.

Как указано в материалах судебного разбирательства, адвокат Сергея Бурдовского просил суд переквалифицировать действия своего подзащитного по каждому из вмененных ему четырех эпизодов с части 4 статьи 159 на часть 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса РФ. Адвокат Игоря Коняхина также просил переквалифицировать действия своего подзащитного по каждому из вмененных ему четырех эпизодов на другую часть статьи 159 («Мошенничество») и освободить его от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Адвокат обращал внимание и на то, что Правобережный суд назначил Коняхину чрезмерно суровое наказание, не приняв во внимание смягчающие обстоятельства. Коняхину, по словам адвоката, назначено более строгое наказание, чем Бурдовскому, притом что у последнего нет этих смягчающих обстоятельств.

В результате суд уменьшил обоим осужденным сроки отбывания наказания на один год. Таким образом, наказание Коняхина сократилось до 10,5 года, а Бурдовского — до восьми лет.

Как напоминает «Абирег», Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский обвинялись в том, что по сговору с Олегом Донских, который работал начальником регионального управления сельского хозяйства, в ‎‎‎2007—2011 годах совершили хищение у «Росагролизинга» в размере свыше 820 млн рублей. В сентябре 2010 года — июне 2011-го они же через подставных лиц заключили пять кредитных договоров с Липецким региональным филиалом Россельхозбанка и, не имея намерения исполнять взятые обязательства, похитили у кредитной организации еще 820 млн рублей.



Коняхин во время совершения преступлений возглавлял «Липецкагротехсервис» и был региональным оператором «Росагролизинга» в Липецкой области. Сергей Бурдовский возглавлял липецкое ООО «Центральная водочная компания». Расследованием дела занималось липецкое управление ФСБ.