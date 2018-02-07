Качество банковских портфелей ипотечных кредитов улучшается — к такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй. «Чем ниже ставка, тем более активно на рынок за кредитами приходят заемщики лучшего качества», — заявил замдиректора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин на IV Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds.

«Говоря, что, снижая ставку, мы снижаем маржу, мы немного лукавим, потому что, снижая ставку, мы привлекаем более качественных заемщиков, а это снижение потерь по дефолтам», — отметил эксперт. «Мы не хотели бы, чтобы вы принимали на веру попытки публичной дискуссии о том, что ипотечное кредитование развивается активно, но при этом просроченные долги растут. Это не так. Мы видим, что качество улучшается», — подчеркнул Шикин.



При этом также растет и доля одобренных заявок по ипотечным кредитам. Если в I квартале 2016 года процент одобренных ипотечных кредитов составил 63%, то в IV квартале 2017-го — 67%, подсчитали в НБКИ. «Это подтверждает как раз тот факт, что со снижением ставки на рынок возвращаются качественные заемщики. Это кто? Это те, кто имеет хорошую кредитную историю… достаточные доходы, и в этом плане, говоря о перспективах ипотечного кредитования, можно сделать вывод, что ипотечное кредитование ждет хорошее будущее, потому что такие хорошие заемщики обеспечат качественный портфель», — заявил Шикин.