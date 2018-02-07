Бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Алексей Бажанов, обвиняемый в хищении 1,1 млрд рублей у «Росагролизинга», просит уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова помочь ему вернуться в Россию, сообщили РАПСИ в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как уточнили в пресс-службе уполномоченного, всего с аналогичной просьбой к Титову обратились 16 бизнесменов, которые желают вернуться в Россию под гарантии справедливого разбирательства и неприменения к ним меры пресечения в виде ареста. Среди «беглых» предпринимателей оказались Бажанов и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Сергей Капчук, в отношении которого было возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью за два дня до выборов.

Титов считает, что дело в отношении Бажанова было возбуждено необоснованно и следователи квалифицировали в качестве покушения на мошенничество получение кредитов предприятием бывшего замминистра сельского хозяйства и сделки по лизингу оборудования для производства растительного масла.

В отношении бывшего замминистра следователями МВД расследуется дело о хищении 1,15 млрд рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Основателем этого холдинга является Бажанов, заочно арестованный и объявленный в международный розыск. Бажанов является также фигурантом дела о хищении 1,1 млрд рублей у «Росагролизинга» в Воронежской области. МВД России ранее сообщило, что в 2008—2009 годах Бажанов и его предполагаемые сообщники похищали деньги посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям.



В 2009—2010 годах Бажанов был заместителем Елены Скрынник, которая занимала пост главы Минсельхоза.