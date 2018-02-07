Наблюдательный совет Почта Банка рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить увеличение уставного капитала финучреждения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Наблюдательный совет банка рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить увеличение уставного капитала банка путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций стоимостью 3 150 рублей 80 копеек за штуку в количестве 1 967 754 акций. Общий объем дополнительной эмиссии составит порядка 6,2 миллиарда рублей», — говорится в релизе.



Кроме того, члены набсовета одобрили вхождение в состав правления банка вице-президента, финансового директора Почта Банка Наталии Строкун и вице-президента, директора по развитию электронного бизнеса Анастасии Масленниковой. В ближайшее время в ЦБ будут направлены все необходимые документы для согласования их кандидатур в качестве членов правления Почта Банка, добавили в пресс-службе.



Внеочередное общее собрание акционеров Почта Банка пройдет 13 марта 2018 года.

