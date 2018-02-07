Международный валютный фонд (МВФ) оценивает долю теневой экономики России в 33,7% ВВП страны. Это неожиданно высокий уровень, почти достигающий уровня стран Африки и превышающий оценки для всей Восточной Европы, пишет «Коммерсант».



Данные МВФ приводятся в работе, оценивающей размеры теневой экономики в 158 странах мира на основании развивавшихся в 2010–2017 годах новых методов ее оценки. В частности, для России доля «тени» учитывает, в отличие от большинства других методов, незаконный бизнес и ряд других аспектов.



По разным определениям и разным методикам, доля теневой экономики России имеет существенный разброс: от 23% до 40% ВВП. При этом обычно в России сложно учитывать масштаб теневой занятости и проблему «двойного счета» при уходе от налогов, отмечает издание.



Средняя оценка «тени» в РФ в работе МВФ в 1991–2015 годах (последняя дата оценки) — 38,42% ВВП, оценка на 2015 год — 33,7% ВВП. Для европейской страны, в том числе Восточной Европы, это чрезвычайно высокое значение — аналогичные цифры в 2015 году приведены в основном для относительно развитых стран Африки, Пакистана, в ЕС сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).



Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской «тени» после 2014 года, хотя после 1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происходило.