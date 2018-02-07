Падение реальных доходов населения связано с сокращением теневого сектора экономики, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП, передает РБК .



Несмотря на рост зарплат в 2017 году на 3,4% в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7%, следует из данных Росстата. Такая разнонаправленная динамика была и в 2016 году. «Такого никогда не было, обычно реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», — признался Топилин.

Вопреки ожиданиям Минтруда, реальные доходы продолжили падение в 2017 году, и, по мнению министра, это связано со сжатием теневой занятости и сокращением доли скрытой оплаты труда в структуре доходов. «Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться», — сказал Топилин.

По его словам, это происходит благодаря мерам властей по легализации труда, внедрению кассовых аппаратов и политике Центробанка. «Мы активнее стали заниматься легализацией, внедряются кассовые аппараты, наводит порядок ЦБ в банковском секторе, и, соответственно, уже стоимость обналичивания денег становится гораздо дороже», — отметил Топилин.

В борьбе с теневой занятостью нельзя принимать резких решений, подчеркнул он. «Мы все прекрасно понимаем, что во многом серый сектор, теневая занятость — это некая зона, которая позволяет нам сохранять относительно низкую безработицу», — указал министр.