ЦБ рекомендует банкам адекватно оценивать нагрузку по ипотечным кредитам , которая возлагается на клиента, заявил на IV Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута. По его словам, у заемщика должно быть право реструктурировать кредит в случае изменения доходов.



«В рамках реализации программы помощи ипотечным заемщикам мы рекомендуем банкам при проведении нагрузки к посильному состоянию исходить из общего правила: платеж не должен превышать 50% постоянного дохода с возможностью отклонения (по согласию заемщика это может быть и 60%, и 70%). Главное — нагрузка должна быть посильной для клиента», — заявил Михаил Мамута.

По его словам, анализ международного опыта говорит о том, что постоянный доход (ПД) должен соблюдаться не только на дату выдачи, но и на весь период жизни кредита.

«Соответственно, у заемщика должно быть право, если ПД становится непосильным, провести переговоры с банком, чтобы привести его в посильное состояние. Если человек понимает, что у него есть возможность в случае потери работы, снижения дохода, болезни, непредвиденных расходах договориться с банком. Это очень важно с точки зрения стабильности и надежности этого рынка», — заявил Мамута.

Он подчеркнул, что пока данные предложения носят рекомендательный характер, но в ближайшее время ситуация может измениться.

«Сейчас мы этот эксперимент, дискуссию продолжаем. Будем считать это своего рода экспериментом, тестированием модели в полевых условиях. Но, я думаю, уже через небольшое время мы приступим к обсуждению того, что будет фиксироваться на уровне регулирования», — заявил представитель ЦБ.