Нагрузка должна быть посильной для клиента, считает регулятор.
ЦБ рекомендует банкам адекватно оценивать нагрузку по ипотечным кредитам, которая возлагается на клиента, заявил на IV Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута. По его словам, у заемщика должно быть право реструктурировать кредит в случае изменения доходов.
«В рамках реализации программы помощи ипотечным заемщикам мы рекомендуем банкам при проведении нагрузки к посильному состоянию исходить из общего правила: платеж не должен превышать 50% постоянного дохода с возможностью отклонения (по согласию заемщика это может быть и 60%, и 70%). Главное — нагрузка должна быть посильной для клиента», — заявил Михаил Мамута.
По его словам, анализ международного опыта говорит о том, что постоянный доход (ПД) должен соблюдаться не только на дату выдачи, но и на весь период жизни кредита.
«Соответственно, у заемщика должно быть право, если ПД становится непосильным, провести переговоры с банком, чтобы привести его в посильное состояние. Если человек понимает, что у него есть возможность в случае потери работы, снижения дохода, болезни, непредвиденных расходах договориться с банком. Это очень важно с точки зрения стабильности и надежности этого рынка», — заявил Мамута.
Он подчеркнул, что пока данные предложения носят рекомендательный характер, но в ближайшее время ситуация может измениться.
«Сейчас мы этот эксперимент, дискуссию продолжаем. Будем считать это своего рода экспериментом, тестированием модели в полевых условиях. Но, я думаю, уже через небольшое время мы приступим к обсуждению того, что будет фиксироваться на уровне регулирования», — заявил представитель ЦБ.
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