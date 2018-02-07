МГТС («дочка» МТС) перестроила сетку тарифов на проводной Интернет , отказавшись от доступа на скорости ниже 100 Мбит/с. Вместе со скоростью вырос и минимальный интернет-тариф, пишут «Ведомости».

Теперь самое дешевое подключение (на скорости 100 Мбит/с) стоит 450 рублей в месяц, следует из новой тарифной сетки, опубликованной оператором. Далее следуют 200 Мбит/с, 300 Мбит/с, 500 Мбит/с (490, 800, 1 600 рублей в месяц соответственно).



До сих пор по самому низкому тарифу МГТС предоставляла доступ на скорости 60 Мбит/с за 360 рублей в месяц. Но он не пользовался популярностью, утверждает представитель компании Татьяна Мартьянова. По ее словам, в IV квартале 2017 года на него пришлось менее 10% подключений к Интернету МГТС.

В то же время в 2017 году 65% абонентов проводного Интернета, уже подключенных к МГТС, выходили в Интернет на скорости от 100 Мбит/с, рассказывает она. По словам Мартьяновой, в новых подключениях доля тарифов со скоростью от 100 Мбит/с составила более 80%.

О скрытом повышении тарифов речи не идет, утверждает Мартьянова. По ее словам, хотя сейчас стоимость самого дешевого подключения повысилась, удельная стоимость услуг снижается. Удельная стоимость доступа на скорости 60 Мбит/с составляла 6 рублей за 1 Мбит/с, на тарифе со скоростью 100 Мбит/с она составляет 4,5 рубля, приводит она пример. По словам Мартьяновой, более 65% абонентов пользуются пакетами услуг, что позволяет сэкономить на оплате Интернета.