За прошедшие сутки курс биткоина поднялся на 14,09% и теперь составляет $8,144 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $137,2 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 19.00 по мск.

Ethereum продолжает расти в цене. За 24 часа он повысился на 12,35% до $0,812 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $79,1 млрд.

Курс Ripple поднялся еще на 9,52% за сутки. Он составляет $0,77 при капитализации $30,3 млрд.

Bitcoin Cash вырос в цене на 10,44% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $0,994 тыс. Капитализация криптовалюты - $16,8 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $383 млрд.