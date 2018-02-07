Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал будущим управленцам о том, как важно иметь резервы для сложных периодов жизни, привел в пример создание резервных фондов в России.



Кудрин на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России» дал несколько советов участникам — в частности, о том, как важно иметь право на ошибку.

«Думать о заделах на будущее. Здесь я мог бы рассказать про Стабилизационный фонд или Резервный, который помогал стране в течение нескольких лет. У каждого должен быть свой некий багаж на сложные периоды жизни. И, конечно, самостоятельность, поиск своих решений», — сказал Кудрин участникам конкурса.

Кудрину принадлежит идея создания государственной подушки безопасности на случай падения цен на нефть. Разработанный механизм, с одной стороны, аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой — был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну. Для этого в 2004-м был создан Стабилизационный фонд РФ, который 1 февраля 2008 года был разделен на ФНБ и Резервный фонд.