Ипотечные брокеры регулярно сталкиваются с коррупцией со стороны банковских сотрудников, которые неявно требуют взятку за одобрение кредита. Об этом заявила гендиректор Центра ипотечного кредитования Ирина Киселева на IV Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds.

«Некоторые сотрудники банков хотят деньги. Они не требуют деньги напрямую — они вынуждают потихоньку-полегоньку за одобрение клиентов, которые и так могут быть одобрены, за быстрый проход, быстрый выход за сделку», — рассказала Киселева. «Это, конечно, противозаконно, но это проходило и в моей компании», — признала она.



«После 2010 года я поняла, что можно работать и без денег. Когда даешь большому количеству банков хорошего качества клиентов, тогда тебя не трогают», — отметила Киселева. «Но это существует», — посетовала эксперт.