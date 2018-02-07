XVIII Международный форум iFin-2018, организованный Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин Медиа», пройдет 20 и 21 февраля в Москве и соберет на своей площадке ведущих разработчиков современного ПО и оборудования, представителей сервисных и консалтинговых компаний, активных игроков рынка дистанционных финансовых сервисов, руководителей IT- и бизнес-подразделений банков.

Консорциум iCAM Group выступит не только как спонсор ключевого события в области передовых технологий и новых финансовых услуг, но и представит свежие разработки и передовые идеи своих компаний — iSimpleLab, iDSystems и iQStore. Их представители будут встречаться с руководителями IT и бизнес подразделений банков и финансовых организаций на общих стендах №3 и №4 в экспозиции.

В деловой программе форума iFin-2018 представители iCAM Group также выступят с несколькими докладами.

20 февраля

С 11:45:

В блоке 1 секции-дискуссии 1 «Современный электронный банк для розницы» с докладом «Как попасть в портал и можно ли из него выйти?» выступит директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников.

В 12:05:

В блоке «Технологии и ИТ-инфраструктура электронных финансов» президент компании iSimpleLab Дмитрий Мирошников расскажет о «Современной инфраструктуре высоконагруженной системы ДБО на основе Kubernetes».

21 февраля

С 10:00:

В секции-дискуссии 4 «Электронное финансовое обслуживание МСБ и корпораций» ожидается выступление директора по продажам iSimpleLab Алексея Колесникова на тему «Будьте проще и люди к Вам потянутся.API+Портал – ключ к современному Digital-банку».

В 12:00:

В секции-дискуссии 7 «Как AI, Big Data и Data Science помогают развивать электронные финансы» генеральный директор iQStore Станислав Хоменко обсудит с коллегами тему «Офлайновая смерть или цифровая трансформация. Отсутствие вариантов выбора».

В 15:00:

Начнет работу секция-дискуссия 5 «От небанковских сервисов в ДБО к банковским экосистемам», в рамках которой выступит генеральный директор iDSystems Андрей Федорец с докладом «Новые госсервисы. Ваш правильный выбор нужен клиентам».

Напоминаем, что XVIII Международный форум «Электронные финансовые услуги и технологии» iFin-2018 пройдет 20-21 февраля 2018 г., Москва, в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: пл. Европы, 2.

iCAM Group и компании iSimpleLab, iDSystems и iQStore буду рады видеть вас в числе гостей стенда и выступлений в деловой программе форума!



* Точное время и расписание докладов уточняйте на сайте организаторов iFin-2018

О компаниях:

Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group