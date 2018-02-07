В сделке по предоставлению синдицированного займа для ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) в объеме 6 000 000 USD и 29 000000 EUR участвовали 10 кредитных организаций. Помимо ВУЗ-банка и «Альфа-банка», это Связь-Банк, Банк Открытие, Экспобанк, Газпромбанк, Банк Уралсиб, АК Барс, Банк Зенит, Алеф-Банк.

В июле 2015 года УБРиР также выступил со-организатором синдицированного кредита для Альфа-Банка (Беларусь).

Альфа-Банк (Беларусь) — универсальный банк, осуществляющей весь спектр банковских операций и располагающий более чем 30 отделениями во всех регионах Беларуси. По величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов и нормативного капитала Альфа-Банк входит в ТОП-10 белорусских банков (занимает 8-е место по размеру активов и капитала).