Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о сотрудниках, которые майнят криптовалюту на рабочем месте.



По словам главы кредитной организации, создавшей в прошлом году временный дефицит на рынке видеокарт в РФ, в Сбербанке не занимаются корпоративной добычей криптовалюты. Однако некоторые сотрудники майнят на корпоративных мощностях в своих личных интересах.

Современные видеокарты обладают очень высокой вычислительной мощностью, когда речь идет об однотипной работе, и больше подходят для вычислений в рамках майнинга, чем центральные процессоры. В связи с криптовалютным бумом на мировом рынке видеокарт в последние годы наблюдается дефицит.

«Мы покупали карты несколько иной (чем оптимальная для майнинга) конфигурации. Сбербанк майнингом не занимается, однако мы часто ловим сотрудников, которые занимаются майнингом на оборудовании банка», — рассказал Греф на форуме «Лидеры России», передает ТАСС.

Ранее старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин рассказывал, что Сбербанк в массовых количествах приобретал на рынке видеокарты для оснащения своей лаборатории по развитию искусственного интеллекта, что могло создать временный дефицит на рынке.



