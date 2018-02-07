Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты по продлению амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.



Законопроектами, в частности, предлагается установить второй этап добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий, которые были предусмотрены законодательством при проведении амнистии капиталов в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го как для декларантов, воспользовавшихся возможностью декларирования в рамках прошедшего этапа амнистии, так и для декларантов второго этапа.