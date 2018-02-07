Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании единого специального счета для платежных агентов и субагентов при приеме платежей от граждан, сообщает ТАСС . Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законодательство обязывает небанковских и банковских платежных агентов (субагентов) использовать специальные банковские счета для приема платежей. При этом перечень осуществляемых по ним операций практически совпадает. Однако указание на принадлежность спецсчета к платежному агенту или субагенту затрудняет процесс администрирования, а также повышает риски и расходы, связанные с ведением дополнительных специальных счетов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа предлагают унифицировать использование специальных банковских счетов и создать правовые условия для использования банковскими платежными агентами, которые одновременно являются платежными агентами, специального банковского счета для проведения операций по приему платежей от граждан. «Будет использоваться единый банковский счет, не нужно будет иметь несколько счетов. Это оптимизирует работу и упростит контроль за банковскими счетами», — указал Аксаков.

ЦБ поддержал законопроект, поскольку он соответствует утвержденному регулятором плану счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций. В случае принятия документ позволит сократить издержки банков и участников данного рынка, а также уменьшить риски, связанные с ответственностью кредитных организаций за надлежащее исполнение их клиентами обязанности по использованию специальных счетов.