Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, приравнивающий МРОТ к уровню прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Ранее соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Путин.

Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, около 5—7 млрд рублей в текущем году может быть получено дополнительно в виде страховых взносов из-за повышения МРОТ.

«Будем смотреть, как будут поступать страховые взносы. Здесь может быть увеличение поступления порядка 5—7 млрд дополнительно за этот год», — передает ТАСС слова Топилина.



С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рублям, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017-го, а суммарное повышение МРОТ в 2018-м составит 43%.