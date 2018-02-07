В РФ могут возникнуть сложности с развитием экономики, если остановится рост доходов населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец на форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития».



«В ближайшее время основной задачей для нашего населения, нашей экономики будет задача повышения дохода. Если не будет изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился, начиная с 2014 года, будут серьезные сложности с развитием экономики, потому что сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — подчеркнула вице-премьер.

Для повышения доходов населения, по словам Голодец, сделано немало, в частности, введены нормы демографической политики, в РФ добились поддержки самых уязвимых категорий граждан, запланировано создание мест в дошкольных учреждениях.