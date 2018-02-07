Рынок криптовалют ждет непростое будущее, отмечают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Эксперты достаточно скептичны в отношении справедливой стоимости биткоина и других криптовалют. По их мнению, динамика цен и поведение инвесторов на рынке соответствуют классическому определению спекулятивного пузыря. Они отмечают «заразный энтузиазм» в отношении криптовалют и проводят аналогии с «бумом доткомов» в США в 1999 году, когда трейдеры покупали бумаги любых компаний, имеющих отношение к интернет-технологиям.



При этом оптимизм криптоэнтузиастов может охладить ужесточение регулирования рынка. И хотя некоторые наблюдатели утверждают, что недавний запуск фьючерсов на биткоин (в декабре 2017 года такие фьючерсы запустили чикагские CME и Сboe) знаменует собой важный шаг в признании инвестиций в криптовалюту, аналитики Goldman отмечают, что одно только это событие не может снять ряд основных барьеров на рынке, с которыми сталкиваются криптовалютные инвесторы. Налаживание надежных услуг по хранению, обеспечению централизованного клиринга на рынке криптовалют и устранение проблем с подключением к торгам потребуют времени.

При этом институциональные инвесторы должны беспокоиться не только о рисках пузыря или инфраструктуре рынка, считают в Goldman Sachs. Важным вопросом является то, будут ли сегодняшние криптовалюты существовать через пять — десять лет. По мнению авторов обзора, вряд ли эти криптовалюты продолжат существовать, так же как почти все первые интернет-поисковики теперь не функционируют — их заменили более эффективные системы. Криптовалюты, которые не выживут, должны торговаться около нуля, и этот риск сегодня почти не оценивается рынком, полагают аналитики.

Что касается применения криптовалют, наверняка лишь очень немногие из них смогут преуспеть в качестве средства расчета, поскольку успех здесь зависит от большого количества участников, готовых проводить расчеты в конкретных криптовалютах. В большинстве мест, где хорошо функционирующие обмен валют и банковские операции, нет потребности в использовании криптовалют, хотя в тех уголках мира, где это не так, криптовалюты и могут найти свое применение, полагают эксперты. В некоторых случаях криптовалюты могут решить проблему сохранения богатства за пределами банковской системы. Но этот вариант может использоваться лишь в местах с ненадежной банковской системой и на теневых рынках, считают специалисты инвестбанка.