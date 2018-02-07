Ожидаем нейтрального открытия торгов из-за разнонаправленной динамики фьючерсов на американские и азиатские индексы. Рубль получит поддержку благодаря подъему нефтяных котировок на 0,9% вследствие прогноза от API, согласно которому запасы сырой нефти снизились на 1 млн баррелей. Отметим, что холодная погода на севере США способствует увеличению потребления нефти, поэтому мы ожидаем увеличения потребления и добычи нефти, что накопительным итогом будет играть против сделки ОПЕК+. В целом российские инвесторы попытаются делать спекулятивные покупки просевших акций. Во второй половине дня внимание рынка сосредоточится на аукционах ОФЗ и показателе по инфляции за неделю. Если инфляция останется на нулевом уровне, то ожидания снижения ключевой ставки возрастут. На этом фоне мы ждем несущественного снижения доходности по ОФЗ.

Во второй половине дня выступит представитель ФРС США, инвесторы жду комментариев по хорошим данным рынка труда и по обвалу рынка в начале текущей недели. Позже вечером состоится аукцион размещения 10-летних гособлигаций США, что будет показательно для американского рынка, поскольку отразит уровень доверия мировых инвесторов к США. Так вчерашнее размещение 3-летних нот прошло по 2,28% против 2,08%. Вероятно, размещение пройдет по текущей доходности в 2,8%.