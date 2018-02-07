Отмечается, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывались непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность, а также то, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж — не редкость.
По информации Forbes, бывший гендиректор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, разбогатевшим на криптовалютных операциях, сообщает РИА Новости.
«В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и (бывший. — Прим. ред.) CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5—8 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, с оценкой состояния от 1 млрд до 5 млрд долларов. Третье место — у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 млрд до 2 млрд долларов.
Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году 65 млн долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в 0,9—1,1 млрд долларов.
Также в рейтинге оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, его состояние оценивается в 400—500 млн долларов. Состояние Виталия Вавилова, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury, оценивается в 500—700 млн долларов.
Отмечается, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывались непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность, а также то, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж — не редкость. Скорость на рынке криптовалют решает многое, поэтому данные рейтинга указаны в диапазонах.
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