По информации Forbes, бывший гендиректор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, разбогатевшим на криптовалютных операциях, сообщает РИА Новости .

«В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и (бывший. — Прим. ред.) CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5—8 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, с оценкой состояния от 1 млрд до 5 млрд долларов. Третье место — у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 млрд до 2 млрд долларов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году 65 млн долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в 0,9—1,1 млрд долларов.

Также в рейтинге оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, его состояние оценивается в 400—500 млн долларов. Состояние Виталия Вавилова, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury, оценивается в 500—700 млн долларов.

Отмечается, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывались непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность, а также то, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж — не редкость. Скорость на рынке криптовалют решает многое, поэтому данные рейтинга указаны в диапазонах.