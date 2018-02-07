Локо-Банк подвел предварительные итоги работы за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Так, чистая прибыль банка за прошедший год составила 1,95 млрд рублей.

Совокупные активы банка по состоянию на 1 января 2017 года равнялись 83,5 млрд рублей, собственный капитал составил 14,2 млрд рублей.

Рентабельность капитала за отчетный период — 15% в годовом выражении.

«По итогам 2017 года банк увеличил прибыль на 8%, заработав 1,95 миллиарда рублей. Локо-Банк — активный участник экономической системы, который ежегодно демонстрирует финансовую эффективность, разрабатывая инновационные подходы к обслуживанию клиентов и модернизируя бизнес-процессы. В 2018 году банк продолжит адаптировать внутренние бизнес-процессы с учетом диджитализации банковского сектора и активно развивать цифровые технологии, дистанционные каналы продаж. Мы всегда уделяем особое внимание розничному кредитованию и понижению уровня просрочки, поддерживая при этом на высоком уровне все основные нормативы и сохраняя положительный финансовый результат», — заявил председатель совета директоров Локо-Банка Станислав Богуславский.