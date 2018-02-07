Чистая прибыль банка «Таврический» в 2017 году составила 330 млн рублей против убытка 595 млн рублей годом ранее. Таковы данные финучреждения без учета событий после отчетной даты по РСБУ.

Активы кредитной организации выросли на 16,4 млрд рублей (или на 19 %) по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составили 102,5 млрд рублей.



«Чистый операционный доход составил 1,3 миллиарда рублей и вырос на 993 миллиона рублей (или на 319 %). Основными драйверами роста доходов стали снижение стоимости риска и удешевление пассивной базы банка. Портфель ценных бумаг банка увеличился за год на 15,3 миллиарда рублей и составил на 43,9 миллиарда рублей. В 2017 году банком выдано кредитов на сумму 12,6 миллиарда рублей. Работающий кредитный портфель банка вырос за 12 месяцев на 4,3 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

В 2017 году банк «Таврический» открыл 582 счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц увеличился на 26%, до 681 млн рублей. Объем средств, привлеченных у населения, за год вырос на 5%, до 30,5 млрд рублей.



Административные расходы финучреждения (без взносов в АСВ и амортизации) сократились за отчетный период на 120 млн рублей.