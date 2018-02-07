Центральный банк установит требования к организации майнинга, а также обеспечит регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов во II квартале 2018 года. Об этом говорится в «дорожной карте» по реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018—2020 годов».

«По состоянию на начало февраля мы с Минфином определили основные понятия. Мы пока сфокусировались на том, что есть майнинг и чем он отличается от валидации», — рассказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что мнения ЦБ и Минфина расходятся в нескольких вопросах. В ЦБ считают, что на обменных площадках можно и нужно разрешать обмен токенов на фиатную валюту и обратно. «Именно потому, что токены — это один из инструментов ICO. ICO как привлечение капитала при соответствии нашим требованиям и правилам — хороший механизм. В том числе потому, что финансирует стартапы и технологические компании», — прокомментировала она.

При этом в ЦБ видят большие риски при обмене криптовалют на подобных обменных площадках.