Банк России в целях обеспечения запуска со 2 июля 2018 года новых платежных сервисов проводит мероприятия по централизации обработки информации в своей платежной системе. В результате централизации будет расширен регламент функционирования платежной системы Банка России: она будет функционировать с 1:00 до 21:00 мск, следует из сообщения регулятора.

Централизация пройдет поэтапно в период с 12 по 26 марта текущего года.

Со 2 июля 2018 года планируется предоставлять платежные сервисы, предусмотренные положением Банка России № 595-П , указано в релизе.



Ряд новых сервисов будут предоставляться по желанию клиентов.