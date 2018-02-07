Законопроект «О цифровых финансовых активах», ранее опубликованный Минфином России, может быть внесен в Госдуму к концу I квартала. Однако проект все еще требует обсуждений, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает ТАСС .

Законопроект, в частности, предусматривает определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты и майнинг. Мнения ЦБ и Минфина по законопроекту в целом совпадают, однако основное разногласие — по возможности обмена криптовалют на рубли или валюту — стороны еще обсуждают.

«Мы рассчитываем, что до конца первого квартала на площадке комитета по финансовым рынкам Госдумы мы действительно обсудим все за и против и к концу будем иметь некий законопроект, который можем представить для его прохождения и утверждения», — пояснила первый зампред ЦБ.

По ее словам, Минфин и ЦБ также единодушны в том, что механизм ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) желательно запустить как можно быстрее. «Мы считаем, что это действительно еще требует дискуссии и обсуждения, но с точки зрения ICO как механизма и выпуска токенов, то есть то, что реальному сектору нужно, мы считаем, что такой механизм запускать точно надо, у нас здесь нет разногласий», — добавила Скоробогатова.

Ранее Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.