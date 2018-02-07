Россия будет одним из мировых лидеров по внедрению роботизации и развитию технологий искусственного интеллекта, считает первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Россия, я считаю, будет одним из лидеров с точки зрения искусственного интеллекта и роботизации. Это даст огромные возможности снизить издержки кредитных организаций, что, безусловно, повлияет на снижение тарифов в том числе», — рассказала она на встрече с журналистами, посвященной основным направлениям деятельности ЦБ в сфере финансовых технологий на период 2018—2020 годов.

По ее словам, роботизация крайне важна для массивной обработки информации или при выполнении обычных стандартных операций. «Мир в этом плане более осторожен», — отметила Скоробогатова.