Центробанк РФ разработает дизайн и проведет тестирование платформы быстрых платежей во II квартале 2018 года и запустит платформу ориентировочно в 2019 году. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с журналистами, посвященной основным направлениям деятельности Банка России в сфере финансовых технологий на 2018—2020 годы.

«Внедрение платформы быстрых платежей предполагает создание платежной инфраструктуры для финансового рынка с целью проведения онлайн-переводов в режиме реального времени (365/24/7) через различные каналы, с прозрачными тарифами и правилами, использованием номера мобильного телефона и иных идентификаторов, а также QR-кода», — рассказала она.

По словам Скоробогатовой, планируются разработка дизайна и проведение пилотирования платформы быстрых платежей, разработка «дорожной карты» по правовому и технологическому обеспечению реализации проекта и запуск платформы на финансовом рынке.

Создание платформы быстрых платежей направлено на развитие рынка платежных услуг, снятие межбанковских барьеров при переводах между физическими лицами, предоставление инновационных и удобных сервисов для потребителей финансовых услуг, повышение привлекательности безналичных расчетов и снижение стоимости переводов для конечного потребителя.