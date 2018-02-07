Банк России одобрил «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018—2020 годов». Сообщение об этом и ссылки на документ и план мероприятий по его реализации опубликованы на сайте регулятора.

В число ключевых направлений документа вошли анализ, исследования и разработка предложений по применению новых финансовых технологий на российском финансовом рынке, создание и развитие элементов цифровой финансовой инфраструктуры, правовое обеспечение в сфере развития финансовых технологий, повышение гибкости и адаптивности регулирования, создание регулятивной площадки Банка России для тестирования инновационных финансовых технологий, переход на электронное взаимодействие между регулятором, органами государственной власти, участниками финансового рынка и их клиентами.

Среди основных элементов цифровой финансовой инфраструктуры — платформы для удаленной идентификации , быстрых платежей , платформа-маркетплейс финансовых продуктов и услуг, а также новые платформы на базе распределенных реестров и облачных технологий для эффективного взаимодействия участников рынка в цифровой среде. Ключевым связующим элементом инфраструктуры финансового рынка станут открытые интерфейсы (Open API). «Создание новой инфраструктуры обеспечит равные условия для всех участников рынка и будет способствовать развитию конкуренции в финансовом секторе», — рассчитывают в Центробанке.

Реализация перечисленных задач будет осуществляться участниками финансового рынка совместно с Банком России и заинтересованными государственными органами в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и других проектов в сфере развития финансовых технологий.

Главными целями Центробанка в реализации «Основных направлений развития финансовых технологий» названы «содействие развитию конкуренции на финансовом рынке, повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг, снижение рисков и издержек в финансовой сфере, а также повышение уровня конкурентоспособности российских технологий в целом».



«Нам предстоит большая работа по координации масштабных проектов с большим количеством вовлеченных участников, синхронизации проектных решений и гармонизации стандартов взаимодействия элементов инфраструктуры. Реализация проектов в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий» будет способствовать цифровизации финансовой сферы и повышению доступности финансовых услуг для населения во всех регионах страны», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.