Банк России с этого года в рамках поведенческого надзора будет выявлять рекламу финансовых компаний и банков, содержащую признаки нарушений, и сообщать об этом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Коммерсант».



В Банке России сообщили, что соглашение об обмене информацией было подписано еще в июне 2017 года. Был разработан и дополнительный регламент, который позволит Банку России оперативно передавать в ФАС информацию о соответствующих нарушениях, выявленных в ходе поведенческого надзора, и получать ответ о принятых мерах.

Полноценная работа в рамках данного соглашения начата в 2018 году, когда Банк России начал «практическую реализацию поведенческого надзора, в рамках которого запланирована оценка взаимодействия финансовых организаций с потребителями финансовых услуг», сообщили в ЦБ. В пресс-службе регулятора отметили, что информирование потребителя об услугах и продуктах, в том числе через рекламу, относится к приоритетным направлениям надзора.

«Для ФАС крайне важно плотное сотрудничество с ЦБ в первую очередь тем, что будет согласованность действий двух регуляторов, больше информации о выявленных нарушениях, идентичность подходов»,— отметил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

До сих пор штрафы, налагаемые ФАС за недостоверную рекламу, почти не влияли на деятельность банков: суммы для них слишком малы, указывают участники рынка. Штрафы за нарушение закона «О рекламе» составляют 300–800 тыс. рублей для кредитных организаций за недостоверную рекламу, вводящую потребителя в заблуждение относительно стоимости товара. Для остальных финансовых игроков — 100–500 тыс. рублей.

Если банки будут получать не только штрафы от ФАС, но и рекомендации ЦБ, это может изменить ситуацию с рекламой на финансовом рынке, считают эксперты, но порядок применения надзорных мер ЦБ в новой сфере пока не описан.