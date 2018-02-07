Докапитализируемые Центробанком в рамках санации кредитные учреждения могут быть включены в более высокую классификационную группу с точки зрения экономического положения, чем предусматривается рядом других формальных критериев. Соответствующие поправки в указание от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» планирует внести Центробанк.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту поправок , документ предусматривает возможность отнесения к подгруппе 2.1 банков, которым на основании утвержденного плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства оказана финансовая помощь путем приобретения дополнительного выпуска их акций (внесения дополнительного вклада в уставный капитал). Из документа следует, что такое решение может быть принято, даже если имеются предусмотренные в подпунктах 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3, подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 указания № 4336-У основания для отнесения банков к более низкой классификационной группе.

Напомним, согласно указанию Банка России № 4336-У , оценка экономического положения банков осуществляется по результатам оценки их капитала, активов, доходности, ликвидности, процентного риска, риска концентрации, обязательных нормативов, качества управления и прозрачности структуры собственности.

К группе 2, согласно классификации, относятся банки без текущих трудностей, но с недостатками, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. В состав группы 2 включаются подгруппы 2.1 и 2.2.

В частности, к подгруппе 2.1 относятся банки, имеющие в том числе хотя бы одно из следующих оснований:

капитал, активы, ликвидность или качество управления оцениваются как удовлетворительные, риск концентрации оценивается как приемлемый, а структура собственности признается прозрачной или достаточно прозрачной;

доходность оценивается как удовлетворительная;

не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением норматива достаточности капитала Н1.0) по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.

При этом предусмотрено, что к группе 2 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для отнесения их к группам 3—5.

Например, согласно подпунктам 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 указания ЦБ «Об оценке экономического положения банков», кредитные организации, чьи капитал, активы, ликвидность оцениваются как сомнительные, или процентный риск оценивается как высокий, или риск концентрации оценивается как повышенный или высокий, чье качество управления признается сомнительным и где не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением Н1.0) по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала, должны быть отнесены уже к группе 3.

При этом подпункты 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 предусматривают, что банки, чьи капитал, активы или ликвидность либо качество управления оценены как неудовлетворительные, относятся уже к группе 4.

Согласно действующей редакции документа, при ряде вышеуказанных недостатков, предполагающих отнесение банков к классификационной группе 3 или 4, такие банки могут решением ЦБ быть отнесены к подгруппе 2.2.

Указание № 4336-У предусматривает, что информация об отнесении банка к классификационной группе (подгруппе) и о недостатках в его деятельности, послужившая основанием для классификации, направляется руководителю банка, которому рекомендуется доводить эту информацию до членов совета директоров и правления, при этом «сведения об отнесении банков к соответствующим классификационным группам являются сведениями ограниченного доступа и не подлежат разглашению третьим лицам».